Condenan a 43 años y 6 meses de prisión a sicario que asesinó a periodista en San Pedro (Sucre)

Juan Carlos Casallas, secretario de Gobierno del Huila, advirtió sobre el incremento de homicidios y anunció refuerzo de la Fuerza Pública en zonas priorizadas del departamento.

Justicia

Un juez Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó a Ledinwint Yesith Díaz Mercado a 43 años y 6 meses de prisión por el homicidio del periodista Mardonio de Jesús Mejía Mendoza, perpetrado el 24 de enero de 2024 en San Pedro (Sucre).

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Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) logró demostrar, en la etapa de juicio, que el sentenciado, en compañía de otra persona, llegó hasta la vivienda en la que funcionaba la emisora de la que era dueño la víctima y, aprovechando que se encontraba de espaldas, “le propinó varios disparos”.

“Videos de cámaras de seguridad y otras evidencias recopiladas dan cuenta de los movimientos del agresor y su cómplice antes del asesinato, mientras vigilaban al periodista y definían el momento exacto para ejecutar el ataque”, detalló la Fiscalía, que logró establecer cuál fue la ruta de escape que utilizó el homicida.

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Debido a esto, fue declarado culpable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Es una decisión de primera instancia, por lo que puede presentar recurso de apelación.