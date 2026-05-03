Masacre frente a conjunto residencial en Cúcuta: presidente de una JAC es una de las víctimas

Cúcuta.

Un nuevo hecho violento se registró en la madrugada de este domingo en el área metropolitana de Cúcuta.

Hacia las 3:00 de la mañana, cuatro hombres fueron asesinados en medio de un ataque armado ocurrido frente al conjunto residencial Hibiscos.

Entre las víctimas se encuentra el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Delicias.

De acuerdo con la información recopilada, en el lugar se encontraban entre seis y siete personas departiendo cuando dos hombres, que se movilizaban en motocicleta, llegaron hasta la glorieta del sector y abrieron fuego de manera indiscriminada.

Cuando unidades de la Policía llegaron al sitio, encontraron únicamente los tres cuerpos sin vida. Metros más adelante, hallaron otra persona asesinada que, al parecer, habría intentado huir.

Durante la inspección, las autoridades hallaron varias vainillas calibre 9 milímetros, que ahora hacen parte del material probatorio dentro de la investigación.

Las víctimas fueron identificadas como Pedro Emilio Leal Sánchez, de 48 años; William Giovanny López González, de 34, líder comunal de Las Delicias; Sergio Andrés Durán Sánchez, de 21 años; y otro más sin identificar.

Versiones entregadas por allegados indican que los hombres solían reunirse en ese punto los fines de semana para compartir.

Según las primeras hipótesis, los atacantes habrían llegado por el Anillo Vial Occidental y, tras cometer el crimen, huyeron por la misma vía.

El reporte oficial también da cuenta de que Pedro Emilio Leal registraba antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes en 2011 y por hurto agravado en 2008.

Con este hecho, ya son cuatro las masacres que se han registrado en las últimas dos semanas en el área metropolitana de Cúcuta, lo que evidencia la creciente ola de violencia en la región.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles de este triple homicidio y dar con los responsables.