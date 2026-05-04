Boyacá reduce delitos de alto impacto, pero homicidios aumentan 50% en lo corrido del año

Las autoridades de Boyacá, en cabeza de la secretaria de Gobierno y Acción Comunal del departamento Alejandra Pico Gama, hicieron el balance en operatividad durante los primeros cuatro meses de 2026 / Foto: Caracol Radio.

Tunja

La secretaria de Gobierno, Alejandra Pico Gama, presentó un balance de seguridad con disminuciones en extorsión, hurtos y violencia intrafamiliar, aunque advirtió sobre el incremento de homicidios asociados a riñas y consumo de alcohol.

La secretaria de Gobierno y Acción Comunal de Boyacá, Alejandra Pico Gama, entregó un completo balance de seguridad correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2026, en el que se evidencian avances significativos en la reducción de delitos de alto impacto, aunque también se advirtió sobre un incremento preocupante en los homicidios.

Durante la rueda de prensa, Pico Gama destacó que, en comparación con el mismo periodo de 2025, Boyacá registra:

Extorsión : disminución del 25% , gracias a la labor del GAULA de la Policía Nacional.

: disminución del , gracias a la labor del GAULA de la Policía Nacional. Lesiones personales : reducción del 9% .

: reducción del . Hurto a personas, residencias y comercios : entre 20% y 30% menos .

: entre . Hurto a vehículos : caída del 58% .

: caída del . Violencia intrafamiliar : reducción del 15% .

: reducción del . Delitos sexuales : disminución del 31% .

: disminución del . Abigeato: reducción del 21%.

Operativos en cárceles y en el territorio

La secretaria informó que se realizaron 11 intervenciones y 7 allanamientos en centros penitenciarios del departamento, donde fueron incautados:

99 celulares ,

, 288 SIM Card ,

, 145 accesorios ,

, 16 módems Wi-Fi,

Además, de sustancias ilícitas como bazuco, cocaína y marihuana. Asimismo, resaltó la destrucción de laboratorios de clorhidrato de cocaína y la incautación de explosivos, con un incremento del 100% en kilos de material incautado. En materia de recuperación de bienes, se logró un 117% más en automotores y un 6% más en motocicletas devueltas a sus propietarios.

Preocupación por homicidios

Aunque los resultados en reducción de delitos son positivos, Pico Gama alertó sobre el incremento del 50% en homicidios. Señaló que cerca del 70% de los casos están relacionados con riñas y consumo de bebidas embriagantes, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la convivencia pacífica.

La funcionaria hizo un llamado a la ciudadanía para:

Practicar el consumo responsable de alcohol .

. Evitar portar armas de fuego o blancas en espacios de consumo.

Optar por el diálogo como mecanismo de solución de conflictos.

“Este departamento ha sido históricamente ejemplo de paz y no queremos que se convierta en referente de violencia por conflictos que pueden resolverse con palabras”, enfatizó.

Trabajo conjunto de la Fuerza Pública

El balance también mostró un incremento del 8% en capturas en flagrancia y del 3% en capturas por orden judicial, además de la incautación de artefactos explosivos. Pico Gama subrayó que la política de cero impunidad se mantiene firme en Boyacá, con el respaldo del Ejército y la Policía Nacional en los 123 municipios del departamento.

La secretaria recordó que la línea 165 del GAULA está disponible para denuncias de extorsión y que existe una bolsa de recompensas de hasta 400 millones de pesos por información que permita anticipar y esclarecer delitos

Boyacá, territorio seguro y turístico

Finalmente, Pico Gama destacó que, pese a los retos en seguridad, Boyacá continúa siendo un territorio seguro y atractivo para el turismo. Provincias como el Valle de Tenza, Oriente, Norte, Gutiérrez y Valderrama reciben visitantes con la tranquilidad de contar con la protección de la Fuerza Pública.

“Necesitamos de la ayuda de los ciudadanos y ciudadanas para mantener la seguridad, denunciar y, sobre todo, respetar la vida y los derechos de todos”, concluyó.