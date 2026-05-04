Adolescente de 17 años murió tras tiroteo por presunto hurto en Medellín

Medellín

Marlon Rivas Rojas de 17 años fue hallado sin vida en la madrugada del 1 de mayo en el sector Caribe, de la comuna Castilla, en Medellín, tras un tiroteo ocurrido en medio de un presunto intento de hurto.

De acuerdo con información oficial, los hechos se registraron hacia las 2:50 a. m., cuando tres hombres que se movilizaban en motocicleta habrían interceptado a una pareja que también se desplazaba en una moto, para cometer un atraco.

Unidades de la Policía que patrullaban el sector reaccionaron al ver que uno de los agresores sacó un arma de fuego, provocando un intercambio de disparos en la zona. En medio del operativo, uno de los implicados huyó en motocicleta y otro escapó corriendo. Durante el procedimiento, los uniformados lograron la aprehensión de un adolescente de 17 años.

¿Qué se sabe del caso?

Las autoridades señalan que minutos después de frustar el hurto a mano armada en Castilla, los uniformados de la policía encontraron sin vida a Marlon con una herida de arma de fuego. En la zona hallaron una motocicleta sin placas y un arma de fuego de letalidad reducida, que quedó bajo custodia para las indagaciones.

“Unidades policiales hallaron a un adolescente de 17 años tendido en la vida, sin vida, junto a una motocicleta sin placas con una herida ocasionada por arma de fuego. En garantía de la transparencia del procedimiento, la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación y adelanta las actuaciones correspondientes, incluyendo los análisis balísticos, entrevistas la recolección de elementos materiales probatorios”, detalló el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia.

Sin embargo, la familia del adolescente asegura que Marlon transitaba por el sector junto a varios amigos en motocicletas cuando se presentó la situación y sostienen que habría sido atacado injustificadamente por la Policía. Por ello, pidieron aclarar las causas del homicidio.

El hecho ha generado conmoción en la ciudad, especialmente en la comunidad educativa de la Institución Educativa Luis López de Mesa, donde estudiaba.

La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación de este caso para esclarecer las circunstancias de la muerte del menor de edad.

En lo que va del 2026, se han registrado 101 homicidios en la ciudad de Medellín, según el informe del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia.