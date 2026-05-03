Envían a prisión a enlace con disidencias de Iván Mordisco en Antioquia

Alias El Flaco, cabecilla y enlace con las disidencias de Iván Mordisco en Antioquia. Foto: Fiscalía.

Juan Esteban Durango Pardo, alias El Flaco o Choroto, fue judicializado al ser señalado como el presunto cabecilla del frente 18 de las disidencias de las Farc, que delinque en el departamento de Antioquia.

El procedimiento fue realizado en Medellín por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con el Ejército Nacional de Colombia.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, Durango Pardo tendría bajo su mando redes criminales dedicadas a la extorsión, el secuestro de comerciantes, el tráfico de estupefacientes y la ejecución de ataques contra la fuerza pública.

Además, las autoridades lo señalan como un enlace clave con las disidencias de Iván Mordisco con presencia en Antioquia, Cauca y Valle del Cauca, facilitando el traslado de armamento, víveres y personal.

Los elementos materiales probatorios también lo vinculan con el reclutamiento de dos menores de edad en Medellín durante 2023. Según la Fiscalía, las víctimas habrían sido engañadas con falsas ofertas laborales y posteriormente amenazadas de muerte para ser trasladadas a un campamento ilegal en el municipio de Ituango, en el Norte de Antioquia.

Detalles de la captura

Alias ‘El Flaco’ o ‘Choroto’, fue capturado en Medellín por el Gaula militar del Valle de Aburrá del Ejército y la Fiscalía al ser el coordinador financiero del grupo armado de las disidencias de las Farc.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y reclutamiento ilícito. El procesado no aceptó los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Durante el operativo de captura, las autoridades incautaron dos proveedores para pistola, cartuchos calibre 9 milímetros, un teléfono celular y 25.900.000 pesos en efectivo.