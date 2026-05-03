Capturan a los responsables del homicidio de un líder social en Támesis

Támesis, Antioquia

En un operativo judicial realizado en Támesis, en el suroeste de Antioquia, la Policía capturó a dos personas señaladas de participar en el homicidio de un líder comunitario ocurrido en noviembre de 2025.

Las detenciones fueron ejecutadas por la Seccional de Investigación Criminal mediante diligencias de registro y allanamiento, en cumplimiento de órdenes judiciales. Los capturados, conocidos con los alias de “La Costeña” y “Ojo Picho”, deberán responder por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

La investigación los vincula como presuntos coautores materiales del asesinato de Darío de Jesús Vergara López, líder comunitario de la vereda Río Frío, crimen perpetrado el 18 de noviembre de 2025 y reportado por la Defensoría del Pueblo.

“Este resultado representa un avance significativo en el esclarecimiento de este tipo de hechos, reafirmando el compromiso de la policía nacional con la protección de los líderes sociales y la defensa de los derechos humanos en el territorio”, explicó el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia.

Según las autoridades, los detenidos harían parte de una estructura criminal y presuntamente cumplían funciones de vigilancia y recolección de información, lo que habría facilitado la comisión de homicidios selectivos ordenados por la organización.

Detalles del crimen del líder en Támesis

La racha de dos años sin homicidios en Támesis, suroeste de Antioquia, llegó a su fin con el asesinato de Darío Vergara, conocido como El Grillo, en la vereda Río Frío el 18 de noviembre de 2025.

Según el reporte oficial, hombres armados ingresaron a la vivienda de Vergara y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar. Tras el ataque, los agresores huyeron hacia una zona boscosa.

Vergara era un reconocido comerciante en el municipio de El Bagre, donde era dueño de una tienda, y además administraba La Fonda de Darío, un espacio utilizado para actividades de turismo ecológico. De acuerdo con la Fundación Sumapaz, pertenecía a la Junta de Acción Comunal de Río Frío y era hermano de Herman Vergara, líder tamesino y defensor del territorio frente a la minería, integrante del Comité para la Defensa del Territorio y del Cinturón Occidental Ambiental.