Uno de estos tres nombres sería el alcalde encargado de Tunja hasta las elecciones atípicas

La ciudad de Tunja se prepara para un nuevo remezón político tras conocerse la terna de la que saldrá el alcalde o alcaldesa encargada que administrará la capital boyacense mientras se realizan las elecciones atípicas para reemplazar al exmandatario Mikhail Krasnov. La lista fue enviada al gobernador Carlos Amaya Rodríguez por el partido La Fuerza de la Paz, liderado por Roy Barreras, y está conformada por María Paula Jiménez Gómez, Carlos Andrés Rondón y Lilibeth Suárez Pacheco.

El nombre que más ha llamado la atención en el escenario político regional es el de María Paula Jiménez Gómez, quien actualmente se desempeña como exgestora social del municipio de Paz de Río y es hija del alcalde Ezequiel Jiménez. La profesional en Gobierno y Asuntos Públicos también fue candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá y, según versiones conocidas en círculos cercanos a la Gobernación, sería la principal favorita para asumir temporalmente la Alcaldía de Tunja debido a la cercanía política entre su entorno familiar y el gobernador Amaya.

Otro de los perfiles incluidos en la terna es Carlos Andrés Rondón, abogado egresado de la Universidad Santo Tomás, con estudios de posgrado en derecho administrativo y experiencia como exconcejal de Tunja. Su nombre ya venía sonando en distintos sectores políticos de la ciudad y es considerado uno de los perfiles con mayor conocimiento institucional y jurídico dentro de los postulados. Su trayectoria política local lo convierte en una de las opciones más técnicas para asumir el encargo administrativo de la capital boyacense.

La terna también está integrada por Lilibeth Suárez Pacheco, quien ha mantenido un perfil más discreto públicamente, pero con conexiones visibles en sectores tradicionales de la política boyacense. Suárez es esposa del diputado Jairo Pacheco y ha sido relacionada con estructuras del liberalismo regional. Su trayectoria administrativa o política, su inclusión en la lista es interpretada como una representación de sectores políticos aliados dentro del equilibrio regional que rodea la decisión del gobernador.

La conformación de la terna también evidenció las fracturas políticas alrededor de la salida de Krasnov. Ninguno de los tres nombres tendría cercanía con el exalcalde, quien esperaba la continuidad de Carlos Gabriel Hernández como encargado. En medio de las tensiones entre Krasnov, Roy Barreras y Carlos Amaya, la decisión que tome el gobernador en los próximos días definirá quién asumirá temporalmente el control administrativo de Tunja mientras la ciudad se encamina hacia unas nuevas elecciones.