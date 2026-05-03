Sorprenden a dos hombres transportando más de $170 millones en lujosa camioneta en el Valle
Los sujetos que son investigados por lavado de activos se movilizaban desde Jamundí hacia Quimbaya, Quindío.
Valle del Cauca
Dos hombres fueron sorprendidos por las autoridades en el Valle del Cauca cuando se movilizaban en una lujosa camioneta con más de $170 millones ocultos.
El procedimiento se realizó en la vía que comunica a Palmira con El Cerrito, donde uniformados detuvieron el vehículo para una inspección, durante la cual encontraron $20 millones en efectivo en poder del conductor, otros $15 millones a su acompañante y más de $130 millones ocultos.
De acuerdo con las investigaciones, los capturados se movilizaban desde Jamundí y tenían como destino Quimbaya, Quindío.
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Los detenidos, de 50 y 19 años, quedaron a disposición de la Fiscalía, donde deberán responder por el delito de lavado de activos. En el operativo también fueron incautados tres celulares y el vehículo en el que se transportaban.