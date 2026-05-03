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03 may 2026 Actualizado 17:40

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Cali

Sorprenden a dos hombres transportando más de $170 millones en lujosa camioneta en el Valle

Los sujetos que son investigados por lavado de activos se movilizaban desde Jamundí hacia Quimbaya, Quindío.

Los capturados se movilizaban desde Jamundí y tenían como destino Quimbaya, Quindío. Foto: Policía Valle.

Los capturados se movilizaban desde Jamundí y tenían como destino Quimbaya, Quindío. Foto: Policía Valle.

Los capturados se movilizaban desde Jamundí y tenían como destino Quimbaya, Quindío. Foto: Policía Valle.

Erika

Cali

Valle del Cauca

Dos hombres fueron sorprendidos por las autoridades en el Valle del Cauca cuando se movilizaban en una lujosa camioneta con más de $170 millones ocultos.

El procedimiento se realizó en la vía que comunica a Palmira con El Cerrito, donde uniformados detuvieron el vehículo para una inspección, durante la cual encontraron $20 millones en efectivo en poder del conductor, otros $15 millones a su acompañante y más de $130 millones ocultos.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados se movilizaban desde Jamundí y tenían como destino Quimbaya, Quindío.

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Los detenidos, de 50 y 19 años, quedaron a disposición de la Fiscalía, donde deberán responder por el delito de lavado de activos. En el operativo también fueron incautados tres celulares y el vehículo en el que se transportaban.

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