​Casa por cárcel para mujer que estafaba con falsos remates de inmuebles en Valle y Antioquia

Valle del Cauca

Una mujer señalada de estafar a varios ciudadanos mediante falsas subastas judiciales de inmuebles en el Valle del Cauca y Antioquia fue cobijada con medida de casa por cárcel.

Se trata de la abogada Judith Elbertes Jay Cuervo, quien, según la investigación, aseguraba tener contactos en entidades públicas y juzgados civiles para convencer a sus víctimas de que podía facilitar la adjudicación de bienes en procesos de remate.

De acuerdo con la Fiscalía, la implicada habría cometido al menos 12 estafas que dejaron 15 víctimas en Buga y Rionegro.

Según las autoridades, la mujer solicitaba consignaciones a sus cuentas bancarias para asegurar la compra de fincas y viviendas, así como para gestionar documentos y agilizar trámites. Sin embargo, tras recibir el dinero, dejaba de responder y no cumplía con la entrega de los inmuebles prometidos.

Un fiscal le imputó el delito de estafa agravada a la procesada, quien aceptó los cargos. Por hechos similares en el oriente antioqueño, ya había sido condenada a 42 meses de prisión por un juez en Marinilla.