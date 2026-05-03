En Tuluá capturan dos presuntos integrantes de La Inmaculada cuando recibían dinero por extorsión

Capturados alias "Blu" y alias "Barrio" por el delito de extorsión en Tuluá, Valle del Cauca

Dos personas fueron capturadas en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, cuando recibían 10 millones de pesos producto de extorsiones. Los capturados serían presuntamente integrantes de la banda delincuencial La Inmaculada.

El coronel Pedro Pablo Astaiza Cerón Subcomandante Departamento de Policía Valle, aseguró estas personas venían extorsionando a su víctima y ya habían recibido parte del dinero.

“Fueron capturados en flagrancia dos presuntos integrantes de La Inmaculada por el delito de extorsión en Tuluá, mientras recibían 10 millones de pesos producto de actividades extorsivas, según lo manifestado por la víctima previamente ya se había realizado un pago de 5 millones de pesos bajo amenazas”, dijo el coronel Astaiza.

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Los detenidos de 42 y 47 años son conocidos como alias “Blu” y alias “Barrio”, quienes reportan una trayectoria delictiva de 3 y 5 años y estarían vinculados a acciones delictivas en el cobro de extorsiones y cobros de deudas “gota a gota”.

Según la investigación estas personas podrían recolectar entre 35 y 50 millones de pesos producto de extorsiones al mes. Intimidaban a sus víctimas con armas de fuego y amenazaban con lanzar granadas a sus casas o negocios.