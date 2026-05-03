Sin energía sectores Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela y Malambo este domingo, 3 de mayo

La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que hoy, 3 de mayo se llevará a cabo suspensiones de energía en diferentes sectores de los municipios de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela.

En cuanto a Sabanagrande, estarán sin suministro de energía el caso urbano y la zona rural debido a trabajos eléctricos en la subestación entre las 5:00 de la madrugada y las 5:00 de la tarde.

Sin luz en Santo Tomás:

Mientras tanto, en Santo Tomás, los barrios Las Palmeras, Las Nubes, El Carmen, Bellavista, Buena Esperanza, El Rincón, La Plaza, 7 de Agosto, 20 de Julio, Villa Clarentina, La Florida, Primero de Mayo, Las Cayenas, Altamira, Centro, Los Cocos, Villas del Prado, San José, Lucero, Los Mangos, Nuevo Horizonte, Villa Catalina, Palonegro. Villa Ledis, urbanización La Arenosa, sector San Antonio.

Sin suministro en Santo Tomás:

En Palmar de Varela los barrios: Las Delicias, Villa Palmar, La Tranca, Los Almendros, Calle de Jesús, Santander, Amarando, La Aurora, Rincón, Bolívar, Las Flores, San Juan, La Ciénaga, Olaya Herrera, Alfonso López, Villa Paraíso, Villa Josefa, Florencio, Las Tablitas, Primavera, Páratebien, La Concepción, El Parque, Boulevard de la 7, sector La Loma, sectores y fincas aledañas a la Loma de El Doctor y la vía a Ponedera.

Malambo:

Para el caso de Malambo, sectores como la urbanización Malambito, vereda Tamarindo, Ciudadela Santa Sofía, Fundiciones De Lima, sectores y fincas en la vía Malambo – Sabanagrande, sectores y fincas a la entrada del municipio de Sabanagrande.