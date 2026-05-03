¿Qué dijo el alcalde de Filandia en el Quindío sobre el caso de doble homicidio?

Armenia

Recordemos que en la noche del viernes 1 de mayo se registró un doble homicidio en el municipio que generó consternación teniendo en cuenta la alta afluencia de turistas que llegan a Filandia.

A través de una rueda de prensa virtual, el alcalde del municipio de Filandia Duberney Pareja enfatizó que fue un hecho ajeno a Filandia puesto que son problemas con municipios que son cercanos como es el caso de Quimbaya.

“La violencia toca a todos los lugares y hoy nos tocó a Filandia, pero eso no quiere decir que no con el carácter que tenemos. Suceden unos hechos en la noche del primero de mayo, día del trabajo en el municipio de Filandia. Esos hechos tuvieron involucrado cuatro motocicletas que hoy están plenamente identificadas. Problemas que no tienen nada que ver con Filandia, problemas que no tienen nada que ver con el turismo, problemas totalmente aislados frente a la vida cotidiana del municipio de Filandia", sostuvo.

Agregó: “Pero hay hechos que involucran municipios porque colindamos y porque que tenemos que tener una relación estrecha con otros municipios, por comercio, por movilidad, por seguridad, por tranquilidad, por por gastronomía, porque conectamos con un transporte público que involucra a los municipios y porque tenemos muchas situaciones que hacen que muchas personas transiten por el municipio".

Informó que se registró una persecución desde el municipio de Quimbaya y finalmente termina el doble homicidio en Filandia, donde por fortuna no resultó afectado ningún turista o persona ajena al hecho delictivo.

“Gracias a Dios no nos asesinaron o no lesionaron a ningún turista que teníamos muchos, porque tenemos un un evento de flores en el parque con Cámara de Comercio, con los comerciantes y gracias a Dios teníamos Ejército más de 15 unidades del Ejército, Policía Cacional y en unos hechos totalmente desafortunados, pues se presenta una balacera y mueren dos personas que transitaban en dos motos y que venían siendo seguidas por otras dos motos", informó.

Agregó: “Ingresaron por el mirador y se devolvieron por el mirador. Policía Nacional conocía los impactos sucedieron y a los 5, 7 minutos ya tendrían que estar bloqueadas todas las salidas del municipio y no se hizo. Entonces, hay que tener responsabilidades. Aquí llamo la atención a la Policía Nacional porque una vez se escuchen los impactos, lo primero que hay que hacer es la operación candado y cerrar todo el municipio".

Llamó la atención de la Policía sobre el caso en el que no se generó la efectividad ya que una vez sucedió el hecho no se registraron los cierres de las salidas del municipio.