Fin de semana violento en el Quindío, cuatro homicidios en Armenia, La Tebaida y Pijao

Armenia

Fin de semana violento en el Quindío, cuatro homicidios, dos en Armenia, uno La Tebaida y uno en Pijao, y un motociclista muerto en accidente de tránsito en Armenia dejan hechos aislados en el departamento.

En La Tebaida se presentó un muerto y un herido en ataques sicariales aislados entre el viernes 10 y el sábado 11 de abril

El primer caso el viernes donde fue lesionado con arma de fuego un hombre identificado como Jhon Jairo Hernández Montoya, que se movilizaba en su vehículo SPARK en compañía de su hijo por la vía panamericana sector de Pajonales del municipio de Tebaida Quindío, cuando de un momento a otro se acercó a su vehículo un hombre que se transportaba en una Motocicleta marca Pulsar de color negro y le dispara con un arma de fuego, el herido se recupera en centro asistencial.

Más información Incrementa la cifra de homicidios en el Quindío, ya son más de 60 casos en lo corrido del año

Mientras que el sábado 11 de abril fue asesinado en el municipio de La Tebaida, Quindío. Según la información oficial de la Policía, los hechos se registraron en la carrera 12a con calle 9ª el Barrio el cántaro del municipio de La Tebaida donde fue asesinado Hermilson Fernando Cañon Gutiérrez de 31 años de edad, Alias “PICHI”,

De acuerdo con la información de la Policía la víctima del ataque sicarial tenía anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por esos delitos de tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes en los años 2023 y 2026 y violencia intrafamiliar años 2025 y 2026.

El secretario del interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez señaló “Lamentablemente, este fin de semana se presentaron varios hechos de violencia en el departamento del Quindío, muchos de hechos se asocian mucho con riñas y estamos en las investigaciones pertinentes.

Esta semana realizaremos un consejo de seguridad para determinar unas estrategias claras para lograr disminuir este delito que tanto nos está afectando en el departamento del Quindío.

El personero de La Tebaida, Arnulfo Meneses sobre estos casos señaló “lamentablemente la semana culminó con dos atentados sicariales, uno el día viernes y uno el día sábado, quejaron como resultado una persona herida y otra fallecida. Se ha citado por parte de la administración municipal un consejo de seguridad extraordinario donde se conocerán los informes de las autoridades de policía respecto de los hechos sucedidos en el municipio.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 00:39 Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Sin embargo, resulta oportuno señalar que en lo que va a corrido del año se ha observado una disminución significativa de hechos delictivos en el municipio, en especial en lo que respecta al homicidio, con una disminución de cerca del 60% en comparación con el año 2025.

Segundo homicidio, Pijao

El segundo homicidio fue reportado el mismo sábado, pero en la vereda Alta La Maicena zona rural del municipio de Pijao, donde fue asesinado Wilmer Carvajal Buitrago con arma de fuego.

Dos homicidios en Armenia

En Armenia se registraron los otros dos homicidios, el sábado 12 de abril al parecer en una riña en el centro de la ciudad donde un hombre fue lesionado con arma blanca y murió en el lugar de los hechos, la víctima aún está sin identificar

Y ayer domingo 12 de abril siendo aproximadamente las 05:05 de la mañana en el barrio Génesis al sur de la ciudad, fue asesinado Brayan Stiven Osorio Díaz que de acuerdo con la autoridad judicial tenía anotaciones en sistema penal oral acusatorio por el delito de violencia intrafamiliar 2025.

Además, según el reporte de las autoridades, hubo nueve personas heridas en su mayoría con arma blanca producto de riñas en municipios como Armenia y Quimbaya

Muerto en accidente de tránsito

Un motociclista muerto dejó accidente de tránsito en el centro de Armenia.

El siniestro vial se registró en la noche del sábado 11 de abril en la carrera 19 con calle 15 en el centro de la capital quindiana.

En el hecho se presentó el choque entre una motocicleta de placas FPE 55G y un vehículo particular gris -negro. Desafortunadamente el conductor de la moto debido a la gravedad de las heridas murió en el lugar del accidente, y fue identificado como Brayan Stiven Tabares, de 21 años de edad.