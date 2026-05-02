Doble homicidio en el municipio de Filandia enciende las alarmas por la criminalidad en el Quindío

Armenia

Consternación ha generado en el departamento el ataque sicarial que se registró en el reconocido municipio de Filandia que se caracteriza por su tranquilidad y alta afluencia de turistas.

Precisamente durante la noche del viernes festivo 1 de mayo en plena vía pública fueron asesinadas dos personas que se movilizaban en una motocicleta y vendrían siendo perseguidas desde el municipio de Quimbaya por sicarios.

Las víctimas fueron identificadas como Víctor Manuel Cifuentes Suárez y Brayan Castrillón Marín, de acuerdo con la información de la Policía uno de ellos es un reconocido expendedor de estupefacientes en Quimbaya y había sido capturado meses antes por este delito.

Recordemos que tras casi 10 años sin homicidios en el casco urbano del municipio de Filandia, se registró un caso en el mes de noviembre del año 2025 y este doble caso enciende las alarmas en materia de criminalidad y seguridad en zonas donde no son recurrentes los hechos violentos.

Policía sobre el hecho

El Comando Departamento de Policía Quindío se permite informar a medios de comunicación que se presentó un hecho de afectación a la vida, donde dos personas fallecieron por impacto de proyectil de arma de fuego en el municipio de Filandia.

Según informaron preliminar, estos hechos se presentaron en la carrera 4 con calle 4 y carrera 4 con calle 6, los hechos que son materia de investigación.

Al parecer, uno de los occisos, es un reconocido expendedor de estupefacientes en Quimbaya y había sido capturado meses antes por este delito, y posee otras anotaciones penales, la otra víctima preliminarmente no le figuran anotaciones penales

Seguido a este hecho, la Policía Nacional y el ejército desplegaron un plan candado en el sector para dar con el paradero de los responsables.

Reporte de la policía sobre homicidio en Armenia

Es de resaltar que también se presentó un ataque sicarial en Armenia, allí un hombre conocido con el alias de Tuti fue asesinado con arma de fuego. La víctima registraba varios antecedentes judiciales y había sido capturado en el mes de febrero.

El Comando Departamento de Policía Quindío se permite informar a medios de comunicación se registró un hecho de afectación a la vida donde falleció por impactos de arma de fuego Wilyordis Romero Rivera de 32 años edad, hecho ocurrido sobre la manzana 3 en vía pública del barrio Colinas; este acontecimiento a esta hora es materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

De manera inmediata, unidades de Policía Judicial activaron los protocolos de atención, acordonamiento del lugar, recolección de elementos materiales probatorios y verificación de información que permita esclarecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables.

Esta persona era conocida como alias “Tuti” con registros en SPOA por los delitos de:

- Homicidio año 2019.

- Homicidio culposo años 2020.

- Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones o accesorios en años 2016 – 2026.

- Lesiones personales año 2026.

- Amenazas con arma de fuego años 2023 – 2024 y amenazas año 2025.

Por otra parte, se pudo establecer que esta persona fue capturada el pasado 22 de febrero del año en curso por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; los actos urgentes y la investigación de este hecho fue asumida por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI.

Con estos nuevos hechos de sangre ya son 77 homicidios en el departamento en lo corrido de este año.