Ofrecen recompensa de hasta $20 millones por doble homicidio en Filandia, Quindío

Armenia

Y es que recordemos que en la noche del 1 de mayo se registró un ataque sicarial en el reconocido y turístico municipio de Filandia que dejó a dos personas fallecidas.

El coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del departamento confirmó que establecen una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información veraz que permita el esclarecimiento de este hecho de sangre que causó consternación debido a la alta afluencia de turistas en dicho municipio.

Explicó que la Policía en articulación con el Ejército y el seguimiento de las cámaras de seguridad lograron identificar a una de las dos motocicletas involucradas en el hecho por lo que aspiran en el menor tiempo tener resultados positivos.

“Ante los hechos ocurridos de manera desafortunada en el municipio de Filandia, nuestra policía nacional, en articulación con nuestro ejército y el seguimiento de las cámaras de seguridad que se ubicaron en el sector, pudimos identificar una de las motocicletas comprometidas en el hecho", indicó.

Añadió: “Todos los procedimientos que se entraron dentro de esta situación, dentro de esta novedad donde perdieron la vida dos personas, fueron asumidas por nuestro CTI".

Reconoció que los hechos de violencia se generan como consecuencia de la reorganización de estructuras criminales debido a las intervenciones de las autoridades en los últimos días.

“Con eso evidenciamos la preocupación y la dinámica que tenemos para lograr contrarrestar esos hechos de violencia que se presentan en el departamento que son como consecuencia de acciones de reorganización de esas estructuras en atención a los golpes dados días anteriores", explicó.

Envío un llamado a la comunidad a que confié en las capacidades de las autoridades puesto que el compromiso está intacto para contrarrestar estos hechos que impactan en la tranquilidad de los ciudadanos.

“Por eso es importante que la comunidad confíe en las capacidades de la institución, las capacidades que se tienen al servicio de todos ustedes y manifestar que el compromiso de policía sigue intacto para seguir luchando contra estas situaciones incómodas que afectan la tranquilidad los quindianos", puntualizó.

Fue enfático en decir que la denuncia es bajo absoluta reserva por lo que invitó a fortalecer las acciones encaminadas a esclarecer este lamentable hecho.