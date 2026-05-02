Ataque sicarial en Vijes deja una joven muerta y su madre herida

Vijes

Las autoridades investigan un ataque armado contra dos mujeres, madre e hija, ocurrido en el barrio Patio Bonito del municipio de Vijes, Valle del Cauca.

Según información de la Policía, las víctimas de 28 y 59 años fueron abordadas por sicarios que les dispararon, cuando se encontraban al interior de una vivienda.

La joven perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que su madre, quien resultó lesionada, fue trasladada a un centro asistencial.

“Inmediatamente se tuvo conocimiento del caso, la Policía Nacional en articulación con la fiscalía general de la Nación, se encuentra adelantando las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los delincuentes”, indicó el teniente coronel Diego Cárdenas, comandante distrito de Policía Yumbo.

Entre tanto, el alcalde de Vijes, Óscar Fernando Muñoz, anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quienes suministren información que permita identificar y capturar a los autores de este hecho.

“La única forma de seguir manteniendo un municipio tranquilo es solidarizarnos frente a este tipo de hechos. Todos debemos apoyarnos, informar y alertar sobre cualquier situación extraña. Por eso, desde el Fondo de Seguridad hemos ofrecido una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita la captura de estas personas. Contamos con cámaras de seguridad que ya han entregado los primeros indicios, pero necesitamos del apoyo ciudadano para corroborar lo que nos está mostrando la tecnología”, señaló.

El mandatario expresó su preocupación por este caso al señalar que las víctimas eran mujeres trabajadoras y emprendedoras, que no tenían conflictos ni habían recibido amenazas.