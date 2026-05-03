Festival de la Galleta de Soda y Diabolín es elevado a Patrimonio Cultural Inmaterial de Córdoba

Montería

El tradicional Festival de la Galleta de Soda y el Diabolín fue declarado por la Asamblea de Córdoba como Patrimonio Cultural Inmaterial del departamento. La distinción se dio en medio de una sesión ordinaria realizada el pasado 30 de abril.

Este festival se realiza año tras año en el municipio de Purísima, Córdoba, donde se celebrará la versión XIX del 8 al 10 de mayo de 2026.

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“El reconocimiento es a una tradición que tiene más de cien años y llegó al municipio de Purísima en 1920. Arcadio Royet llevó una receta de la galleta de limón, pero la comunidad de Purísima la asumió, la adoptó, la transformó y la convirtió en esa galleta de soda que todos conocemos; se convierte en un ícono cultural, inmaterial, pero también de la tradición de este bello municipio”, dijo el presidente de la Asamblea de Córdoba, Gabriel Moreno.

El presidente de la Asamblea resaltó que la importante distinción busca que estos productos típicos, elaborados en hornos de barro, conserven su esencia de generación en generación en Córdoba.

“Por eso hoy creemos, los de la Asamblea de Córdoba, que merece ser reconocida, guardada, salvaguardada y, sobre todo, que se promueva su creación para que nuevas generaciones puedan conocer la importancia de esa identidad cultural que articula territorio, identidad, cultura, patrimonio y el reconocimiento mismo de una comunidad como lo es el municipio de Purísima”, señaló.

Finalmente, sostuvo que “el municipio de Purísima tiene como fuente de economía la agricultura, pero con lo que sucedió en el mes de febrero a partir del frente frío, se vio afectada su producción de patilla. La única actividad económica que permanece los 365 días del año, con 12 hornos municipales —hornos que son hechos a punta de barro—, mantiene una tradición: que no sean hornos industriales, sino hornos artesanales, es la galleta de soda y el diabolín”.

Cabe recordar que el municipio de Purísima conmemorará 249 años de historia durante la celebración del Festival de la Galleta de Soda y el Diabolín.