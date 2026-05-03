Desmantelan unidades de minería ilegal en el oriente de Antioquia avaluadas en más de mil millones

San Luis, Antioquia

En una operación contra la explotación ilícita de yacimientos mineros, la Policía Nacional en Antioquia desmanteló dos unidades de producción ilegal en la vereda El Prodigio, zona rural del municipio de San Luis.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de la operación “Hefesto”, liderada por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental en coordinación con unidades del Ejército Nacional. La intervención hizo parte de acciones de control orientadas a frenar el daño ambiental y hacer cumplir la normativa vigente.

“Este tipo de acciones impacta directamente las economías ilícitas que operan en la región y que generan graves afectaciones a los ecosistemas, especialmente en fuentes hídricas y suelos”, señaló el coronel Luis Muñoz, comandante del departamento de Policía en Antioquia.

Detalles del operativo

Durante el operativo en el oriente antioqueño, las autoridades destruyeron maquinaria utilizada para la extracción ilegal de minerales. Entre los elementos inutilizados se encuentran una excavadora marca Komatsu, avaluada en 350 millones de pesos, otra excavadora Zoomlion con un valor cercano a los 670 millones, cuatro dragas tipo buzo y siete motobombas a combustión.

Las autoridades aseguraron que continuarán con operativos en distintas zonas del departamento para combatir la minería ilegal y proteger los recursos naturales.