Arrancó con buena asistencia el Mundial de Sóftbol Sub 23 masculino en Sincelejo

Sincelejo

Con una jornada inaugural llena de emociones, gran asistencia en las tribunas y resultados contundentes, Sincelejo vivió este sábado 25 de abril de 2026 la apertura oficial del Campeonato Mundial de Sóftbol Masculino Sub‑23, evento que reúne a doce selecciones de cuatro continentes y posiciona a la capital de Sucre en el mapa internacional del deporte.

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Desde el primer lanzamiento, el público respondió de forma masiva a la invitación: entrada gratuita a todos los juegos y transporte público sin costo, medidas que permitieron una alta presencia de familias, estudiantes y aficionados en cada uno de los encuentros disputados.

Resultados de la primera jornada

El día uno del campeonato dejó seis partidos y marcó el arranque de la fase de grupos:

Nueva Zelanda 10 – Argentina 2

Venezuela 15 – Singapur 0

Japón 11 – Chequia 3

Canadá 3 – Dinamarca 1

Australia 3 – México 0

Colombia 9 – Sudáfrica 4

El triunfo de Colombia ante Sudáfrica fue uno de los momentos más celebrados de la jornada, al confirmar el buen arranque del equipo anfitrión en su debut mundialista.

Así quedaron las posiciones tras el Día 1

Grupo A

Colombia, Japón y Nueva Zelanda lideran el grupo con una victoria cada uno, seguidos por Argentina, Chequia y Sudáfrica, que comenzaron el torneo sin sumar triunfos.

Grupo B

Australia, Canadá y Venezuela arrancaron con paso firme y comparten el liderato tras ganar en su debut, mientras que Dinamarca, México y Singapur quedaron relegados luego de la primera jornada.

Programación de este domingo 26 de abril

La fase de grupos continúa hoy domingo con seis encuentros programados en el estadio sede:

13:00 – Singapur vs. México

– Singapur vs. México 14:00 – Venezuela vs. Dinamarca

– Venezuela vs. Dinamarca 16:00 – Australia vs. Canadá

– Australia vs. Canadá 17:00 – Sudáfrica vs. Nueva Zelanda

– Sudáfrica vs. Nueva Zelanda 19:00 – Argentina vs. Japón

– Argentina vs. Japón 20:00 – Colombia vs. Chequia

Se espera nuevamente una alta afluencia de público, con ingreso libre y apoyo del sistema de transporte urbano para facilitar el acceso de los asistentes.

El Mundial Sub‑23 cuenta con selecciones de América, Europa, Asia, África y Oceanía, y se extenderá hasta los primeros días de mayo de 2026, cuando se disputen las fases finales y la gran final del certamen.

Para el desarrollo del evento, se activó un dispositivo especial de seguridad con presencia permanente de fuerza pública, organismos de socorro y personal logístico, garantizando el normal desarrollo de los partidos y la seguridad de delegaciones y asistentes.

La primera jornada dejó claro que Sincelejo no solo es sede, sino también protagonista de un evento que combina deporte de alto nivel, participación ciudadana y proyección internacional.