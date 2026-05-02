Vandalizan sede de campaña de Paloma Valencia en Bucaramanga

La campaña de Paloma Valencia denunció que su sede política en Bucaramanga fue vandalizada ayer, primero de mayo, en medio de las movilizaciones del Día Internacional de los Trabajadores.

El hecho se registró en el barrio Antonio Santos, donde desconocidos pintaron grafitis con mensajes como “facho” y “paraco” en la fachada del lugar.

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Desde el equipo de campaña aseguraron que “un grupo de vándalos dejó grafitis con mensajes de odio político que atentan contra un espacio legítimo de participación democrática”.

De acuerdo con la denuncia, no es la primera vez que se presentan este tipo de ataques contra sus sedes en el país, por lo que pidieron a las autoridades avanzar en las investigaciones para identificar a los responsables.

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El senador electo Óscar Villamizar, del Centro Democrático y el representante Jonathan Pineda, aseguraron que “no vamos a dejar de trabajar a pesar del hostigamiento”, al tiempo que hizo un llamado a capturar y judicializar a los responsables.

Desde la campaña reiteraron la solicitud de protección y la judicialización de los responsables, insistiendo en que la violencia no debe ser un mecanismo dentro de la política.