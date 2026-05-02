Boyacá Chico vs Llaneros EN VIVO | Siga el partido de la última fecha de la Liga Colombiana
Boyacá Chicó buscará obtener tres puntos importantes en este cierre de Liga.
Boyacá Chicó afronta la última jornada del Torneo Apertura de la Liga Colombiana en una situación crítica, ubicado en la penúltima casilla de la tabla con apenas 14 puntos tras 18 partidos disputados; cuatro victorias, dos empates y doce derrotas.
El conjunto Ajedrezado llega golpeado luego de ser goleado 4-0 en su más reciente presentación ante Internacional de Bogotá, resultado que evidenció nuevamente sus falencias.
El equipo boyacense no solo es el que más derrotas acumula en el campeonato, sino que también ha mostrado debilidades tanto en defensa como en ataque. Con 32 goles encajados, posee una de las defensas más vulnerables del torneo, mientras que en ofensiva apenas ha logrado marcar 12 tantos, una de las cifras más bajas del Apertura. Este desequilibrio ha sido determinante en su pobre campaña.
Le puede interesar: Tabla de posiciones en Liga Colombiana: así quedó con la derrota de Nacional a manos del Once Caldas
En contraste, Llaneros tampoco atraviesa su mejor momento, aunque su situación es diferente. El conjunto llanero ha ganado solo uno de sus últimos ocho partidos; cinco empates y dos derrotas, reflejando una irregularidad marcada principalmente por la alta cantidad de igualdades, siendo el equipo con más empates en el torneo antes de esta jornada.
Un aspecto curioso en la campaña de Llaneros es su rendimiento como visitante, donde ha conseguido tres de sus cuatro victorias y más de la mitad de sus puntos 12, en contraste con un desempeño discreto en casa, lo que ha complicado sus aspiraciones de meterse en los cuadrangulares.
Le puede interesar: Jorman Campuzano confía en la 19 de Nacional: “Nos vamos a unir con la hinchada y lo vamos a lograr”
Siga el minuto a minuto del partido
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Néider Ospina (Llaneros).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jairo Molina (Boyacá Chicó) remate con la izquierda desde el centro del área.
Corner,Boyacá Chicó. Corner cometido por Juan Loaiza.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jairo Molina (Boyacá Chicó) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Delio Ramírez con un centro al área.
Remate fallado por Kevin Rincón (Llaneros) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
Fuera de juego, Boyacá Chicó. Sebastián Palma intentó un pase en profundidad pero Santiago Mera estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Sebastián Palma (Boyacá Chicó) remate de cabeza desde muy cerca que se le va demasiado alto. Asistencia de Juan Quiceno con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Boyacá Chicó. Corner cometido por Francisco Meza.
Falta de Jhon Vásquez (Llaneros).
Juan Quiceno (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Sebastián Palma (Boyacá Chicó).
Luis Marimón (Llaneros) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ítalo Montaño (Boyacá Chicó) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Delio Ramírez.
Remate fallado por Jairo Molina (Boyacá Chicó) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Delio Ramírez.
Alejandro Moralez (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Santiago Mera (Boyacá Chicó).
¡Gooooool! Boyacá Chicó 1, Llaneros 0. Santiago Mera (Boyacá Chicó) remate con la derecha desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo.
Remate fallado por Sebastián Palma (Boyacá Chicó) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Juan Quiceno con un centro al área.
Corner,Boyacá Chicó. Corner cometido por Juan Pertúz.
Remate rechazado de Sebastián Palma (Boyacá Chicó) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de Juan Quiceno con un centro al área.
Corner,Boyacá Chicó. Corner cometido por Jhon Vásquez.
Corner,Boyacá Chicó. Corner cometido por Juan Loaiza.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Sebastián Salazar (Boyacá Chicó) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Santiago Mera.
Remate rechazado de Néider Ospina (Llaneros) remate con la izquierda desde fuera del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento