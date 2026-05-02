🔴EN VIVO Jaguares vs. Cúcuta: últimas jornadas antes de conocer los enfrentamientos por Play-off

Jaguares llega a este compromiso sin haber encontrado regularidad a lo largo del campeonato, instalado en la zona baja y sin opciones reales de pelear por un cupo en los cuadrangulares. Uno de sus principales problemas ha sido la fragilidad defensiva, siendo uno de los equipos más goleados del torneo. En sus últimas presentaciones, esa debilidad volvió a quedar expuesta, recibiendo varios goles y dejando escapar puntos en los minutos finales, una situación que lo ha castigado en la tabla.

Sin embargo, el conjunto de Montería se aferra a su rendimiento en casa como principal argumento para competir. La mayoría de sus puntos han llegado en condición de local, donde ha mostrado una cara más sólida y efectiva. Este factor será clave en un duelo donde necesita sumar para cerrar el semestre con mejores sensaciones y evitar quedar aún más comprometido en la clasificación general.

Por su parte, Cúcuta llega con un panorama similar, compartiendo el registro de una de las defensas más vulnerables del campeonato, aunque con una ligera ventaja en puntos. A pesar de eso, el equipo ha mostrado señales de mejoría reciente, logrando mantener su arco en cero en varios partidos, algo que no había conseguido durante buena parte del torneo. No obstante, su gran deuda sigue siendo el rendimiento fuera de casa, donde aún no conoce la victoria, lo que convierte este enfrentamiento en una prueba clave para cambiar esa tendencia.

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