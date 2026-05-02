Sergio Higuita, quinto en la cuarta etapa del Tour de Romandía: Así van Nairo y los colombianos

Nairo Quintana durante su participación en el Tour de Romandia. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

El esloveno Tadej Pogacar se quedó con la victoria y extendió su diferencia como líder de la clasificación general del Tour de Romandía. El ciclista esloveno sigue revalidando su favoritismo para quedarse con el título de la carrera suiza.

El alemán Florian Lipowitz terminó segundo a 14″ de Pogacar. El corredor del Red Bull - BORA ocupa la misma posición en la clasificación general del carrera. El podio del día lo completó el español Pablo Castrillo, a 1′42″.

El mejor colombiano del día fue nuevamente Sergio Higuita, quien concluyó quinto liderando el pelotón perseguidor, a 1′47″ del esloveno Pogacar. En el mismo grupo terminó Nairo Quintana, quien finalizó en el puesto 13; mientras que Daniel Martínez ocupó la casilla 30 a 3′34″.

¿Cómo van los colombianos en la clasificación general?

Sergio Higuita se mantiene como el mejor colombiano de la clasificación general, ahora en el puesto 13 a 3′07″. Nairo Quintana, quien también escaló posiciones, es ahora 22 a 8′09″; mientras que Daniel Martínez está de 42 a 21′30″.

En la general, Pogacar lidera con un acumulado de 15H47′00″, seguido por Lipowitz a 35″. Mucho más distante se encuentra el francés Lenny Martinez a 2′23″.

El Tour de Romandia concluirá este domingo con una etapa de 178.2 kilómetros entre Lucens y Leysin, contando con tres puertos de montaña, dos de tercera y uno de primera categoría, este justo en la línea de meta.