¡Bombazo en el ciclismo! Otro colombiano llegaría al Ineos para 2027

Ineos Grenadiers alista desde ya lo que será la próxima temporada. Si bien transcurre la etapa inicial del circuito por Europa, la escuadra británica no pierde tiempo y estaría cerca de anunciar el fichaje de un pedalista colombiano para 2027.

Se trata de Harold Tejada, quien pertenece al equipo kazajo XDS Astana. La información la compartió el periodista Daniel Benson, reconocido por adelantar fichajes de ciclistas y quien es cercano a la escuadra británica.

“Fichajes de ciclismo: Ineos Grenadiers cerca de fichar a Harold Tejada. Se ofrece un contrato de tres años para el escalador colombiano”, se lee en la publicación. Las partes estarían próximas a firmar el acuerdo.

Y es que la presencia colombiana en el Ineos está cada vez más marcada. El anuncio de Café de Colombia como nuevo patrocinador del equipo, seguramente le abrirá puertas a más escarabajos de llegar a uno de los mejores equipos del pelotón.

Harold Tejada se uniría a Egan Bernal, quien es uno de los líderes del equipo, y a quien se le vence el contrato a final de la temporada 2026, aunque el vínculo podría ser renovado. Por su parte, Brandon Rivera también concluye vínculo a finales del presente año.

Ineos también estaría tras los pasos de Juan Esteban Canchón, cilista colombiano de 16 años y quien fue campeón de la Vuelta al Futuro 2025.

Entre los rumores que maneja Ineos se encuentra el supuesto interés de firmar para el próximo año a Jonas Vingegaard e incluso ya se habla de Paul Seixas, la granb revelación del ciclismo de este 2026.