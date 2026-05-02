“Petro no ha querido a Antioquia ni a la democracia, está enamorado de Cuba y los bandidos”: Uribe
En un discurso en La Ceja, Antioquia, el expresidente señaló que Gustavo Petro ha sido un mandatario indiferente con los intereses del departamento y de la democracia en general. Además, aseguró que, al igual que Iván Cepeda, ha mostrado admiración hacia Cuba y sus líderes.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez arremetió contra la gestión del presidente Gustavo Petro en medio de su discurso en La Ceja, Antioquia por el Día del Trabajo.
Uribe aseguró que el mandatario no ha demostrado cariño por la región ni por la democracia colombiana. “Petro, nosotros no necesitamos de tu amor (…) tú no has querido a Antioquia, ni has querido una democracia, ni la fraternidad, ni la paz”, dijo.
Además, comparó la postura de Petro con la del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, señalando que ambos han mostrado un apoyo constante hacia Cuba, un país que, según él, representa un modelo autoritario y comunista. “Como Iván Cepeda, has vivido enamorado de Castro, de Cuba y de los bandidos”, agregó.
El expresidente insistió en que el país necesita un cambio de rumbo, con énfasis en el respeto por la democracia y el fortalecimiento de la economía regional. “Con la inseguridad que promueven Iván Cepeda y Gustavo Petro nunca habrá empleo de calidad en Colombia”, concluyó.
Le puede interesar: Petro solicita proceso por prevaricato contra magistrados del CNE por sanción a su campaña