Petro solicita proceso por prevaricato contra magistrados del CNE por sanción a su campaña

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro criticó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes impusieron una sanción a su campaña presidencial. Esa decisión, según el mandatario, sería “ilegal e injustificada”.

“¿Cómo se le ocurre llamar sobretope electoral al evento de mi triunfo a la presidencia? ¿Acaso no se hace después de la campaña, que tiene fecha de inicio y terminación por ley?”, expresó.

Además, el mandatario señaló a la oposición uribista y a sus “consejeros sub judice en el CNE” de haber influido en el fallo, afirmando que dicho proceso es nulo.

“A mi campaña la juzgó la oposición uribista y sus consejeros sub judice en el CNE, y no aceptamos ese proceso, es nulo”.

Finalmente, el presidente anunció que solicitó iniciar una denuncia por prevaricato contra los magistrados que avalaron el proceso, argumentando que la decisión fue declarada inconstitucional. “Esa decisión debe ser corregida legalmente”, concluyó.

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