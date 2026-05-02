Parroquia del municipio de Quimbaya en el Quindío será elevada a la dignidad de Basílica Menor

Armenia

Este sábado 2 de mayo se vivirá un evento muy significativo para la comunidad religiosa del departamento como es que el templo Jesús, María y José del municipio de Quimbaya sea elevado a la dignidad de Basílica Menor, una de las distinciones más importantes que otorga la iglesia católica en el mundo.

En primer lugar, el párroco Ferney Castañeda Marín señaló que ocurrirá un momento de acción de gracias y de promulgación oficial de la elevación al título de basílica menor que considera es un reconocimiento a todo el trabajo pastoral y representa una comunión con el romano pontífice lo que es de gran consuelo y alegría.

Explicó que este reconocimiento concede privilegios litúrgicos, celebraciones solemnes especiales y el derecho a utilizar símbolos papales.

En cuanto al proceso para lograr este importante reconocimiento, el párroco sostuvo que fueron alrededor de dos años a nivel interno mientras se daba la organización en el campo formativo para tener mayor alcance con la gracia del espíritu y un año en el tema de documentación para la preparación de informes y adaptación de lugares.

Monseñor

Al respecto Monseñor Carlos Arturo Quintero, obispo de la Diócesis de Armenia indicó que en este templo se tiene devoción al cristo de la esperanza. Explicó que existen basílicas mayores y menores, las mayores son cuatro en el mundo y todas quedan en Roma.

En cuanto a las menores, mencionó que están dispersos en todo el mundo donde se hace vinculación de la iglesia local con la universal por eso se tienen unos símbolos papales como el conopeo que es una sombrilla que refleja la protección y otro símbolo importante que es el tintinábulo que es una campanita adherida a un poste que expresa la unidad con el papa.

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Destacó que en algunas Diócesis puede haber dos o tres basílicas menores, por eso es tan importante y genera tanta alegría al ser la primera basílica menor en el departamento.

Dijo que se llevará a cabo este sábado la eucaristía en el templo de Quimbaya con la presencia del presbiterio y con la visita del cardenal primado de Colombia, Monseñor José Luis Rueda Aparicio que refleja la comunión de iglesia.