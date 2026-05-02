Nace Cattleya, la nueva cóndor andina de Cundinamarca: en 2025 nacieron otras dos crías hembras

En medio del riesgo de extinción del cóndor andino, se conoció de un nacimiento que produce alegría. En las últimas horas nació Cattleya, la nueva cóndor que revive la esperanza de la vida. El ave tiene un peso inicial de 227,9 gramos y representa el esfuerzo científico por salvar la especie.

El nacimiento de Cattleya es el resultado de años de investigación de la Fundación Parque Jaime Duque y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Esta ave se suma a las dos crías hembras nacidas en 2025, fortaleciendo así las acciones orientadas a la conservación.

Lea también: Nació Cóndor de Los Andes en Colombia, ave en vía de extinción

El proceso para dar vida a Cattleya se desarrolló gracias a cuatro fases. En la primera, se dio monitoreo de preeclosión, que consistió en una revisión detallada del huevo durante los primeros 60 días.

La segunda etapa, continúo con la etapa de ajustes técnicos y estímulos, que incluyó acciones como la reducción de la temperatura, la suspensión del volteo automático, la aplicación de estímulos sonoros y la realización de pequeños golpes controlados en la cáscara.

Para la tercera fase se llevó a cabo la eclosión asistida, en la que las crías recibieron intervención humana para completar la ruptura del cascarón. Finalmente, los profesionales a cargo del proyecto atendieron a los polluelos, ubicándolos en criadoras adecuadas y monitoreando permanentemente su estado de salud y estabilidad.

Le puede interesar: Zorro perrero fue visto en Cundinamarca: Secretaría de Ambiente de Bogotá explica su presencia

“Gracias a esta alianza fue posible contar con equipos e insumos en óptimas condiciones y de alta calidad, destacando el uso de criadoras digitales con control de humedad y temperatura, incubadoras de alta precisión, monitores de frecuencia cardíaca para huevos, hidrómetros, termómetros especializados y títeres de cóndor”, afirmó Alfred Ballesteros, director general de la CAR Cundinamarca.

La inversión destinada a este convenio, suscrito entre ambas entidades, superó los $428.000.000. La CAR orientó su intervención al fortalecimiento de capacidades mediante estrategias de educación ambiental, brindando respaldo técnico a procesos de formación y sensibilización con instituciones educativas, comunidades y actores territoriales

Por su parte, la Fundación Parque Jaime Duque, lideró el desarrollo de los componentes técnicos y científicos desde la incubación hasta la crianza de polluelos de cóndor de los Andes.