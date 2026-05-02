Mi Presidencia será una síntesis de lo que recorrieron los otros presidentes: Luis Gilberto Murillo

Este sábado, 2 de mayo, en los micrófonos de Los Protagonistas, de Caracol Radio con Gustavo Gómez, habló el candidato presidencial Luis Gilberto Murillo, quien se refirió a su campaña y el panorama electoral de Colombia para los comicios del 31 de mayo.

Sobre su aspiración presidencial: ¿de dónde nace?

“Es para que haya un presidente que trate bien a la gente, con respeto y seriedad”, inició Murillo su intervención.

El candidato comentó que se tiene el imaginario erróneo de que en la política se debe ser mala gente, pero para él no es así.

“Eso es lo que hay que cambiar. Necesitamos caras amables en la política, que puedan dialogar sin volverse enemigos”, complementó.

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Y agregó: “A veces uno se compromete en el servicio público, pero cuando uno quiere de fondo hacer transformaciones, encuentra que tiene que dar el salto a la política electoral”.

“ Mi Presidencia va a ser una especie de síntesis de lo que han recorrido los otros presidentes . Uribe, por ejemplo, cambió la manera en que se hacía el acercamiento de los presidentes a los territorios, uno retomaría eso. Cuando usted toma a Santos, él se dedicó a diseñar, en una buena arquitectura, al Estado. Si toma a Iván Duque, sacó su economía naranja, y eso debe evolucionar a la economía azul. Con Petro es la agenda social, traen gente que les permitan dar su voz. Yo trato de hacer énfasis en lo positivo que deja el recorrido de cada presidente”, apuntó sobre lo que aspira en un hipotético gobierno.

Explicó, además, que “el lío que hay en Colombia es que no queremos reconocerle nada a nadie, pero cuando estamos en el exterior sí nos reconocemos. Afuera somos unidos, falta aquí”.

Y es que para Murillo lo importante es dar ejemplo, y actualmente para el candidato hay una política de división en general.

Racismo en Colombia

Durante el diálogo también se le preguntó sobre un tema coyuntural para el país: el racismo.

Allí, Murillo aseguró que Colombia es un país “muy racista”, pero que “no se expresa de la misma manera que se expresa en otras latitudes”.

Según él, “la gente ve el racismo por los ojos de lo que sucedió, o sucede, en Estados Unidos. O lo ve por los ojos de os que sucedió en sudáfrica, pero en Colombia es distinto. Cuando usted ve las privaciones, las brechas que tiene la gente, se ve que están concentradas en las poblaciones afros. Entre más oscura es su piel, más alejada está de los beneficios de la sociedad colombiana”.

De esta forma, el candidato ejemplificó que, “aunque se diga que esto es retórica, por ejemplo, el único Pacífico que de verdad no está desarrollado es el de Colombia y ¿por qué? Porque allá hay población negra".

“Es un racismo muy estructural. En el país hay muy poca interacción entre los distintos grupos étnicos y raciales con el poder establecido y la sociedad ‘principal’”, dijo.

Así mismo, aseguró que en Colombia pareciera que hay aspectos a los que se les da más relevancia, como crear consciencia sobre la equidad de género, mientras que la étnica y racial pareciera ser un tema de segundo plano.

Sobre Gustavo Petro

Luis Gilberto Murillo, además, habló sobre el presidente Gustavo Petro y aseguró que el jefe de Estado tiene determinados defectos “en las formas”.

“Usted no puede andar provocando y generando conflicto todo el tiempo”, comentando, además, que le quitaría la red social X.

Sobre Paloma Valencia

“Paloma Valencia ha estado en una burbuja. Ella viene de una familia muy aristocrática y yo creo que el país necesita de una persona que haya caminado más, que este fuera de esa burbuja”, concluyó.

Sobre Iván Cepeda

Finalmente, Murillo se refirió a uno de los otros candidatos: Iván Cepeda.

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“Yo lo veo más como la continuidad, y no se trata de continuidad, sino de evolución, y no solo de la evolución del Gobierno Petro, sino del país. Estamos en las discusiones del pasado y el país debe recoger las enseñanzas de estos últimos 30 años y mejorar”, sentenció.

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