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No voy en calidad de candidato presidencial: Luis Gilberto Murillo por reunión con Delcy Rodríguez

Avanza la carrera presidencial y salen estrategias de los candidatos, con las que se juegan ese lugar en la Casa de Nariño.

Uno de ellos es Luis Gilberto Murillo, quien junto a su fórmula vicepresidencial Luz María Zapata, se juega ese cupo en la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo.

Una de las estrategias presidenciales a la que le está apostando Murillo, es a ayudar en la relación entre Colombia y Venezuela.

Y es que a pesar que ni el mismo presidente Gustavo Petro ha logrado reunirse con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el excanciller y ahora candidato presidencial tiene planeado un encuentro en los próximos días con ella.

Frente a esto, aclaró que la reunión no tiene un fin político, porque no va en calidad de candidato sino de un “ciudadano preocupado“.

Murillo dejó claro que para él es muy importante la relación que debe tener Colombia tanto con Venezuela, como con Estados Unidos.

Sin embargo, causa curiosidad que tengan planeado este encuentro cuando la reunión entre el presidente Petro y la mandataria Delcy aún sigue siendo incierta, después de que fue cancelado el encuentro que tenían el pasado 23 de marzo en el Puente “Tienditas” por motivos de seguridad.