“Nunca ha estado en riesgo la entrega de los pasaportes a los colombianos”: Luis Gilberto Murillo

El excanciller habló sin tapujos sobre los hechos que rodearon la crisis desatada a raíz de la renovación del contrato para la elaboración de los pasaportes en Colombia.

“Nunca ha estado en riesgo la entrega de los pasaportes a los colombianos”: Luis Gilberto Murillo. Crédito: Caracol Radio

David Otero

El precandidato a la presidencia de Colombia en el 2026, Luis Gilberto Murillo, es uno de los funcionarios que pudo conocer de primera mano todo lo ocurrido en torno a las dificultades que viene enfrentando el país, en medio de la disputa entre el Gobierno y la firma Thomas Greg & Sons. En Sin Anestesia de La Luciérnaga, Murillo intentó desentrañar esta crisis.

Noticia en desarrollo.

Vea la entrevista completa:

