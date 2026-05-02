Formulan cargos a exfuncionarios del Concejo de Tunja por omisión en recursos de electrificación

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exsecretario del Concejo Municipal de Tunja, Juan Pablo Neira Martínez, y la ex tesorera Silia Inés Pulido Umaña, por presuntas irregularidades en el recaudo de la estampilla pro electrificación rural durante la vigencia 2022. El ente de control señaló que, al parecer, no se aplicó el descuento obligatorio del 1% en los contratos celebrados por la corporación.

De acuerdo con la investigación disciplinaria, los contratos suscritos en ese periodo habrían alcanzado un valor cercano a los $1.199 millones, lo que habría generado un faltante estimado de $11,9 millones que no ingresaron al sistema de financiación del servicio de energía eléctrica rural.

La Procuraduría calificó provisionalmente la conducta como falta grave a título de culpa gravísima, mientras avanza el proceso para determinar posibles responsabilidades disciplinarias.