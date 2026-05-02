Ejército destruye laboratorio de cocaína en Boyacá y golpea red del narcotráfico en Guateque

Según un comunicado del Ejército Nacional, tropas del Batallón de Infantería N.° 1 General Simón Bolívar, adscrito a la Primera Brigada, ubicaron y destruyeron un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en zona rural del municipio de Guateque, Boyacá, específicamente en la vereda Juntas.

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La operación se enmarca en acciones contra estructuras dedicadas al narcotráfico en el departamento.

De acuerdo con la información oficial, en el lugar fue hallada una infraestructura utilizada para el procesamiento de estupefacientes, la cual tendría un valor estimado, junto con los insumos, de 4.830 millones de pesos.

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Las autoridades señalaron que este tipo de instalaciones sostiene economías ilícitas que impactan las finanzas de organizaciones criminales que operan en la región.

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Durante el procedimiento militar fueron incautados y destruidos 497 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de 325 kilogramos de insumos sólidos, 289 galones de base de cocaína en suspensión y 1.680 galones de insumos líquidos utilizados en la producción de la sustancia, según detalló el comunicado.

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El Ejército Nacional indicó que con este resultado se evitó la distribución de una cantidad significativa de droga en mercados ilegales, al tiempo que se afectó la capacidad logística de estas estructuras. Las operaciones en la zona, según la institución, continuarán como parte de las acciones contra el narcotráfico en el departamento de Boyacá.