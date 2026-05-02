Derrumbe por lluvias mantiene cerrada la vía a la Mesa de Los Santos en Santander

Un deslizamiento de tierra mantiene cerrada la vía hacia la Mesa de Los Santos, en Santander, tras las fuertes lluvias registradas en las últimas horas.

La emergencia se presentó en la madrugada de este sábado, a pocos metros del peaje de La Punta, donde gran cantidad de material cayó sobre la carretera. Este derrumbe tiene bloqueado completamente el paso vehicular en ambos sentidos.

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De acuerdo con reportes de la comunidad, la situación ya fue informada a las autoridades, que avanzan en la verificación del punto y en las labores para habilitar nuevamente el corredor vial.

Mientras se supera la emergencia, se recomendó a los conductores tomar la vía por el sector de Los Curos, donde hay paso habilitado en ambos sentidos.

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Las lluvias de los últimos días también han generado otras afectaciones en el municipio. Pues, según informó la administración local, con apoyo de maquinaria se adelantan trabajos de remoción de material y rehabilitación de vías en sectores como Los Llanitos, Edimar y Villas de Andalucía en el municipio de Pidecuesta.

Además, se realizaron labores de limpieza preventiva en la quebrada La Cucharera, con el fin de reducir riesgos ante nuevas precipitaciones.

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Las autoridades mantienen el llamado a la comunidad a estar atenta a las condiciones del clima y seguir las recomendaciones para evitar emergencias.