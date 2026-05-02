Santander: dos muertos en menos de 24 horas en accidentes de tránsito tras caer en abismos

En menos de 24 horas, dos accidentes de tránsito en Santander dejaron dos personas muertas en corredores viales del departamento.

Uno de los casos ocurrió en zona rural de Piedecuesta, en la vereda Altos de Curos, donde un vehículo tipo campero terminó en el fondo de un abismo de cerca de 100 metros. La emergencia fue atendida por organismos de socorro, que tras varias horas de trabajo lograron recuperar el cuerpo de la víctima.

De acuerdo con la Defensa Civil, el operativo se realizó en coordinación con unidades de Tránsito y Bomberos del municipio, luego del llamado de la comunidad que alertó sobre el siniestro.

“El reporte inicial indicaba que un vehículo había caído a un abismo. Con apoyo de otras entidades se logró ubicar y recuperar a la víctima”, explicó el comandante de la Defensa Civil en Piedecuesta, Juan Carlos Garzón.

El segundo hecho se registró en la vía entre San Gil y Bucaramanga, en el sector del Cañón del Chicamocha, donde una camioneta de estacas se salió de la carretera y descendió varios metros por un abismo.

La víctima fue identificada como José Mauricio Jaramillo Rueda, de 45 años. Aunque fue rescatado por Bomberos de Aratoca y evacuado en camilla, falleció antes de ser trasladado a un centro asistencial.

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar las medidas de precaución en este tipo de vías, donde las condiciones del terreno aumentan el riesgo de accidentes.