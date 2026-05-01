Una falla geológica afecta la movilidad en cinco municipios de Santander

Bucaramanga

Una nueva emergencia vial se ha presentado en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja en el sector de Lisboa debido a una falla geológica y a las lluvias que se han presentado en los últimos días y que han generado que la malla vial terminara con un hundimiento de cerca de un metro.

En diálogo con Caracol Radio, la secretaria de infraestructura de Santander Jessica Mendoza, confirmó que se le ha pedido a Isagen que se deben tener unas mesas técnicas para verificar los estudios y diseños con los que planificaron la construcción del embalse Topocoro.

“Tenemos cinco municipios afectados en el corredor, una vía que fue construida por Isagen cuando iniciaron la construcción del embalse Topocoro de Hidrosogamoso. Efectivamente, el departamento recibe en el año 2016 el mantenimiento y la operación del corredor vial. Sin embargo, desde el año 2025 que inició la administración del general Juvenal Díaz las constantes fallas geológicas que estaba presentando este corredor se las hicimos saber”, indicó la secretaria Mendoza.

Agregó la jefe de esta cartera que también se ha elevado el llamado a la ANLA teniendo en cuenta que está en el proceso de renovación de la licencia ambiental de este proyecto.

“Estamos asegurando que la población pueda desplazarse por este corredor y garantizar en este fin de semana festivo que los santandereanos y, por supuesto, las familias que nos visiten a este lugar turístico del embalse Topocoro puedan llegar al sitio sin problema. Hemos estado solucionando junto a los alcaldes, especialmente al alcalde San Vicente, los mantenimientos que garanticen el tránsito, sin embargo, se sigue hundiendo”, agregó la secretaria.

Con maquinaria amarilla de los municipios y del departamento se avanza en la recuperación de este corredor vial y garantizar la movilidad.