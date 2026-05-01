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01 may 2026 Actualizado 12:48

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Santa Marta

Santa Marta se suma a la jornada de paro de este 1 de mayo

El punto de encuentro es el Sena Comercial.

Imagen de referencia

Imagen de referencia / DEIVIS CUITIVA

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Santa Marta se sumará este primero de mayo a la jornada nacional de movilizaciones en conmemoración del Día Internacional del Trabajo.

Sindicatos, organizaciones sociales y trabajadores participarán en las marchas programadas en la ciudad para exigir mejores condiciones laborales y respaldar distintas causas sociales.

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El punto de encuentro es el Sena Comercial, desde donde arranca la movilización en horas de la mañana recorriendo varias calles de la capital del Magdalena.

Los organizadores hicieron un llamado a la ciudadanía a participar de manera pacífica en esta jornada que se desarrollará simultáneamente en diferentes ciudades del país.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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