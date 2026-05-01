Santa Marta se suma a la jornada de paro de este 1 de mayo

Santa Marta se sumará este primero de mayo a la jornada nacional de movilizaciones en conmemoración del Día Internacional del Trabajo.

Sindicatos, organizaciones sociales y trabajadores participarán en las marchas programadas en la ciudad para exigir mejores condiciones laborales y respaldar distintas causas sociales.

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El punto de encuentro es el Sena Comercial, desde donde arranca la movilización en horas de la mañana recorriendo varias calles de la capital del Magdalena.

Los organizadores hicieron un llamado a la ciudadanía a participar de manera pacífica en esta jornada que se desarrollará simultáneamente en diferentes ciudades del país.