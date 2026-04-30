Tortuga caguama fue rescatada por pescadores de Ciénaga, Magdalena

Santa Marta

Una tortuga caguama, especie en peligro crítico de extinción, fue rescatada por pescadores de Ciénaga tras permanecer varios días atrapada entre raíces de manglar en la Ciénaga Grande de Santa Marta. El ejemplar, una hembra adulta, fue atendido por especialistas y posteriormente devuelto al mar para continuar su proceso de reproducción en las playas del Magdalena.

Expertos destacaron que este tipo de rescates son fundamentales para la protección de los ecosistemas marinos, ya que las tortugas cumplen un papel clave en el equilibrio ambiental y en la conservación de especies del Caribe colombiano. Además, resaltaron la rápida reacción de la comunidad pesquera, cuyo apoyo permitió salvar la vida del animal y contribuir a la protección de la biodiversidad de la región.

Le puede interesar:

Colombia busca liderar la transición energética mundial desde cumbre internacional en Santa Marta

“Este tipo de reportes nos permite actuar de manera oportuna y salvar la vida de estos ejemplares. Estas especies cumplen un papel fundamental en el mantenimiento de los ecosistemas marinos, lo que a su vez impacta positivamente la productividad pesquera”, señaló Julieth Prieto, bióloga marina de CORPAMAG.

Durante la evaluación inicial en el Centro de Rescate de Fauna Marina, los médicos veterinarios realizaron exámenes diagnósticos, entre ellos ecografía, evidenciando que la tortuga presenta huevos con buen desarrollo. Por ello, se determinó su liberación inmediata para que pueda continuar su proceso reproductivo y anidar en las playas.