Puente Pinzón, en el norte de Boyacá, seguirá cerrado por lo menos hasta mediados de mayo

Las obras de mantenimiento en el puente Pinzón, el cual conecta el norte de Boyacá, continuarán cerca de dos semanas más / Foto: Secretaría de Infraestructura de Boyacá.

Tunja

El pasado 15 de abril se dio el cierre del puente Pinzón, que une a los municipios de Soatá y Boavita, debido a los trabajos de mantenimiento que se le debían realizar a la estructura, ya que se estaban presentando afectaciones por movimientos de las bases y se tenía previsto que dichas obras terminarían el 30 de abril.

“Actualmente el cierre que se tiene es porque se está corrigiendo el acceso de parte del municipio de Boavita por la pendiente que tiene, entonces se está haciendo un cambio en un pavimento en toda esa longitud en concreto rígido para poder mejorar esa condición de acceso”, aseguró José Leonardo Álvarez Fonseca, secretario de Infraestructura de Boyacá.

Si bien es cierto las obras se han venido adelantando desde el pasado 15 de abril, estas no han culminado en el tiempo estipulado, ya que el invierno, el cierre de un solo carril y otros temas inherentes al mantenimiento no han permitido que el avance en los trabajos sea el adecuado, causando el retraso en su terminación.

“En principio se iba a hacer el cierre total del puente, se ha dado paso intermitente porque la intervención tuvo que hacerse de otra forma para no bloquear el 100% de la movilidad, con atención a que las vías que teníamos habilitadas por Capitanejo y otros dos accesos que hay paralelos hacia Soatá, tuvimos inconvenientes por el mal clima que nos ha generado dificultades, entonces tuvimos que prolongar un poco la intervención para que los vehículos puedan pasar de forma controlada, al menos vehículos livianos y buses pequeños por uno de los carriles”, añadió Álvarez.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura de Boyacá, las obras estarían culminando entre 10 y 12 días, lo que significa que el puente Pinzón continuará cerrado.

“Adicionalmente durante la ejecución en los sismos que se han presentado tiene una afectación por el empuje que genera en uno de los taludes hacia los estribos, entonces se va a ampliar la junta de dilatación para que tenga mucha más flexibilidad en los movimientos que se tiene y según lo ha manifestado el contratista se pueda tener totalmente terminada esa rampa en 10 o 12 días”, dijo.

El cierre del puente Pinzón, ha generado preocupación en la provincia norte del departamento, debido a las afectaciones en la movilidad y el transporte de carga. La medida, ha obligado a los usuarios a tomar rutas alternas con mayores tiempos de desplazamiento.

Por ahora, los conductores seguirán tomando las rutas por Capitanejo, la vereda San Francisco y el municipio de San Mateo, advirtiendo que estos trayectos pueden aumentar el tiempo de viaje hasta en dos horas.