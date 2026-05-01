Constituyente y respaldo a Iván Cepeda marcaron la marcha del Día del Trabajo en Ibagué

Ibagué

Con una movilización que inició en la carrera Quinta con calle 20 se cumplió la Marcha del Día Internacional del Trabajo en Ibagué, a la cual respondieron más de 4 mil personas de sectores sindicales, sociales, políticos e indígenas.

En diálogo con Caracol Radio, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el Tolima, Luis Carlos Arenales, manifestó que salieron a marchar principalmente para conmemorar la huelga general en Chicago por la jornada laboral de 8 horas y por los cinco años del estallido social de 2021 en Colombia.

“También para expresarle el respaldo al gobierno de Gustavo Petro, a quien agradecemos la reforma laboral y la esperanza que generó en el pueblo colombiano. Esperamos la continuidad de un gobierno progresista con Iván Cepeda, indudablemente para impulsar un gran acuerdo nacional que nos permita desarrollar las reformas sociales que la derecha colombiana truncó en el Congreso”, explicó Arenales.

En medio de la marcha, los sectores sindicales también anunciaron su respaldo a la iniciativa de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, promovida por el gobierno del presidente Petro.

“En el Tolima, acá en esta movilización, estamos recogiendo las firmas para la Constituyente. Venimos haciendo un trabajo a lo largo y ancho del departamento (...) La Constituyente nos permite redefinir principalmente lo que tiene que ver con el conjunto de los derechos de la población en Colombia, que el Estado llegue a todos los colombianos y haya equidad y justicia social”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT) a nivel nacional, Jaime Cortés, señaló que les resulta ineludible darle a la marcha una connotación electoral.

“El candidato Iván Cepeda es la continuidad del gobierno del cambio, y nos queda muy difícil salir a las calles a decir que apoyamos las reformas sociales, pero que estamos en contra del tema político. Este es un cuarto punto de respaldo en las calles, nos la estamos jugando por un gobierno alternativo”, expresó Cortés.

La marcha en Ibagué culminó con un plantón en la carrera Quinta con calle 60, donde se prevé que realicen demostraciones culturales e intervenciones políticas. De momento, la movilización en Ibagué transcurre sin alteraciones de orden público.