Debates presidenciales ya tienen fecha: cuándo serán y qué se discutirá

En la recta final de la campaña hacia la Casa de Nariño, los debates presidenciales en el medio público ya tienen fecha. Tras una reunión en Bogotá, delegados de campañas y RTVC acordaron la realización de tres encuentros que se llevarán a cabo los días 6, 13 y 20 de mayo, en horario de 8:00 a 10:00 de la noche.

Los debates se desarrollarán en el Estudio 1 de RTVC y tendrán una duración máxima de dos horas. Además, se definieron los temas que marcarán cada jornada: el primero estará centrado en justicia, el segundo en agenda social y el tercero en economía, en un intento por cubrir los principales ejes de la discusión nacional en medio de la contienda electoral.

El acuerdo representa un avance frente a semanas de incertidumbre en las que no había claridad sobre la realización de estos espacios y la exigencia urgente de los mismo.

Sin embargo, aún no todo está cerrado. Sobre la mesa quedaron puntos clave como la metodología de los debates, el formato de participación de los candidatos y la designación de los moderadores, aspectos que deberán definirse en los próximos días.

Este escenario se da luego de que siete candidaturas entre ellas Claudia López, Sergio Fajardo, Luis Gilberto Murillo, Roy Barreras, Carlos Caicedo, entre otros candidatos solicitaran formalmente la realización de estos encuentros, argumentando la necesidad de garantizar condiciones equitativas en la campaña y permitir que la ciudadanía acceda a un contraste real de propuestas.

En su momento, los aspirantes advirtieron que la ausencia de debates podría afectar el nivel de información con el que los colombianos llegan a las urnas, en un proceso electoral que definirá el rumbo del país.

Con fechas ya definidas, el foco ahora se traslada a cómo se desarrollarán estos encuentros y si lograrán responder a las expectativas de una ciudadanía que, a pocas semanas de votar, espera ver a los candidatos confrontar sus ideas en igualdad de condiciones.