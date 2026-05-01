“Santismo” responde a Uribe y niegan haber rechazado acuerdo tras plebiscito 2016: “Otra falsedad”

La entrevista al expresidente Álvaro Uribe en 6AM W, de Caracol Radio, ha generado múltiples reacciones desde los sectores que participaron en el Acuerdo de Paz con las extintas FARC de 2016, durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

Uribe se refirió al plebiscito que para validar los puntos del acuerdo. En aquella ocasión, la campaña por el ‘no’ liderada por Uribe terminó siendo la ganadora de los comicios.

El expresidente señaló que tras la victoria desde la campaña por el “No”, se le propuso un acuerdo nacional a Juan Manuel Santos, y se habría negado a dialogar con el uribismo

“Cuando nosotros ganamos el plebiscito con el no, yo llamé al presidente Santos a proponerle un gran acuerdo nacional. Él no quiso hacerlo, prefirieron complacer a la FARC, pero nosotros dimos toda la batalla", aseguró.

¿Qué han dicho desde el “santismo”?

Humberto de la Calle, quien fue jefe del equipo negociador del Gobierno con las FARC-EP, aseguró: "No es cierto señor expresidente. Conocido el resultado del plebiscito, ambas partes aceptamos el resultado y reanudamos las conversaciones para buscar un nuevo acuerdo".

Y agregó que se trató sobre todo en Bogotá con los voceros del “No”: “Las iniciativas propuestas por Ustedes fueron incorporadas al nuevo acuerdo en su inmensa mayoría. Al final, sin embargo, los voceros del no bajo su dirección prefirieron romper”.

Por su parte, el candidato presidencial y quien fue miembro de la delegación en los diálogos de paz, Roy Barreras, señaló: “Eso es absolutamente falso. Santos nos comisionó a Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle, el General Naranjo y a mí para intentar el acuerdo con Uribe antes de firmarlo definitivamente”.

Según Barreras, “el propio expresidente Uribe, el entonces Senador Iván Duque y el ahora senador Rafael Nieto participaron personalmente de innumerables (...) De 70 propuestas que hicieron les aceptamos 68 y aún así siguieron oponiéndose. Su interés no era la paz ni la seguridad, su interés es enterrar la verdad”.

El hijo del expresidente Santos, Martín Santos, simplemente reaccionó con un mensaje en su cuenta de X, que dice lo siguiente: “Otra falsedad”.

Mientras tanto, el exministro Juan Fernando Cristo también contradijo la versión de Uribe y aseguró que sí existió una intención de construir consensos con los sectores del “No”.

“Avanzamos mucho con su participación y con la deIván Duque, Óscar Iván Zuluaga, Marta Lucía Ramírez y Carlos Holmes Trujillo, entre otros”, aseguró Cristo.