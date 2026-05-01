Presidente Petro pide lista de congresistas ausentes para que el Consejo de Estado evalúe sanciones

El presidente Petro solicitó a los presidentes del Senado, el liberal Lidio García, y de la Cámara, Julián López (Partido de la U) enviar las listas de los congresistas inasistentes a las sesiones del Congreso, para aplicar la “ley sobre inasistencias” y poder continuar con el trámite de proyectos claves.

En un mensaje a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro le solicitó a los presidentes que las listas de inasistencia lleguen hasta el Consejo de Estado, que podría emitir sanciones.

Según el artículo 270 de la Ley 5ta de 1992 o reglamento del Congreso, si hubiese una inasistencia sin causal o excusa justificada, esto podría “originar la pérdida de la investidura”.

En la publicación, Petro señaló la importancia de que el Congreso cumpla con su rol en la tramitación de proyectos urgentes.

“Le solicito a los presidentes de Senado y Cámara pasar las listas de inasistencia a las comisiones y plenarias de las dos Cámaras del Congreso al Consejo de Estado para aplicar la ley sobre inasistencias”, dijo.

Y agregó: “El Gobierno ha dado mensajes de urgencia e insistencia a varios proyectos que deben ser respetados y tramitados de acuerdo a las normas”.

El mandatario hizo referencia a propuestas cruciales como la jurisdicción agraria, la reforma a la salud, y la reforma tributaria, que, según él, son esenciales para resolver los problemas estructurales que afectan al país.

“La jurisdicción agraria, la reforma a la salud tan necesaria para resolver los problemas de quiebra inminente de las EPS, y la financiación del estado por reforma tributaria a los capitales especulativos más ricos del país, el código minero”, concluyó.

¿Qué dijo el presidente de la Cámara de Representantes?

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, se pronunció a favor de la solicitud del presidente: “Estoy de acuerdo. He sido insistente desde la mesa directiva en que la Cámara debe trabajar hasta el último minuto por Colombia”.

López también respaldó la remisión de las listas de inasistencia al Consejo de Estado y destacó la responsabilidad del Congreso en el cu

mplimiento de sus deberes.

“Cumplirle al país no es opcional, es nuestro deber. Los mensajes de urgencia del Gobierno deben tramitarse con rigor y respeto por las normas. Como usted lo señala, hay reformas clave que no pueden esperar”, dijo.