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01 may 2026 Actualizado 18:48

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Para exministro de Ecuador, tensión con Colombia es entre presidentes Petro y Noboa, no de pueblos

El exministro de Ecuador, Daniel Legarda, no ve un buen augurio en las relaciones con Colombia.

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Felipe Larafelipelara94andreslara1494

En diálogo con Caracol Radio, Daniel Legarda, exministro de Producción de Ecuador, se refirió a crisis en la relación económica de Colombia y Ecuador ante las constantes medidas y señalamientos entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa.

“No está en ninguno de los dos países promover estas medidas que han tenido un escalamiento que se salió de control por decisiones de ambos mandatarios, tanto de Petro como de Noboa”. afirmó.

Vea aquí: “Actúen con responsabilidad y madurez”: Bruce Mac Master a Petro y Noboa por crisis Colombia-Ecuador

Advirtió que hay un riesgo de que escale aún más la situación, al punto de poder dañar la situación en la región.

Asimismo, aseguró que esta situación lo único que genera es “zozobra y pérdida” para ambos pueblos, quienes son los más afectados. De esta manera, aclaró que la tensión entra las naciones se debe a “una confrontación entre dos presidentes y no entre pueblos”.

Lea aquí: Análisis de la ‘guerra económica’ con Ecuador: ¿Qué tan afectados se verán los colombianos?

Creo que, del lado de Ecuador, se reconoce la necesidad que existe para reforzar las medidas de seguridad en frontera con mayor participación de la fuerza pública en Colombia”, dijo.

No obstante, aclaró que no se puede poner de por medio la situación económica de los países y afectar a los comerciantes.

Puede leer: Petro confirma que escolta declarará sobre su viaje en Manta: “suponen por engaños de Noboa”

“Afectamos mucho el empleo en el comercio bilateral”, agregó.

Escuche la entrevista completa aquí:

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Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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