Petro confirma que escolta declarará sobre su viaje en Manta: “suponen por engaños de Noboa”

Mucho se ha hablado sobre el viaje del presidente Gustavo Petro a Manta, cuando visitó Ecuador por la posesión de Daniel Noboa en 2025.

Por lo cual, el presidente Petro confirmó que para frenar las especulaciones, que llegaron a afectar la relación con su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa, uno de los escoltas que lo acompaño en este viaje, va a contar todos los movimientos del mandatario colombiano durante su estadía.