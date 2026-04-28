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28 abr 2026 Actualizado 16:12

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Política

Petro confirma que escolta declarará sobre su viaje en Manta: “suponen por engaños de Noboa”

El presidente Gustavo Petro se refirió a las acusaciones por su viaje a la posesión de Daniel Noboa en Ecuador.

Mucho se ha hablado sobre el viaje del presidente Gustavo Petro a Manta, cuando visitó Ecuador por la posesión de Daniel Noboa en 2025.

Por lo cual, el presidente Petro confirmó que para frenar las especulaciones, que llegaron a afectar la relación con su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa, uno de los escoltas que lo acompaño en este viaje, va a contar todos los movimientos del mandatario colombiano durante su estadía.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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