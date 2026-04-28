Petro confirma que escolta declarará sobre su viaje en Manta: “suponen por engaños de Noboa”
El presidente Gustavo Petro se refirió a las acusaciones por su viaje a la posesión de Daniel Noboa en Ecuador.
Mucho se ha hablado sobre el viaje del presidente Gustavo Petro a Manta, cuando visitó Ecuador por la posesión de Daniel Noboa en 2025.
Por lo cual, el presidente Petro confirmó que para frenar las especulaciones, que llegaron a afectar la relación con su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa, uno de los escoltas que lo acompaño en este viaje, va a contar todos los movimientos del mandatario colombiano durante su estadía.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...