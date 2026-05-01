Nuevos reyes del vallenato y 40 canciones siguen en competencia en la edición 59 del Festival

En el Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’, Romario Andrés Morón Bertel, de 24 años y oriundo de La Paz, Cesar, fue coronado Rey Vallenato Aficionado 2026 tras una destacada presentación en los cuatro aires tradicionales. Lo acompañaron Juan José Arzuaga Márquez en la caja y José Gregorio Montero Iseda en la guacharaca.

El segundo lugar fue para Carlos Javier Luquez López, de Valledupar, y el tercero para Juan Sebastián López Pereira, de Bucaramanga, en una competencia de alto nivel.

Samuel Arzuaga, Rey Vallenato Juvenil 2026

En el Centro Recreacional La Pedregosa, Samuel Arzuaga Robles, de 16 años y oriundo de San Diego, Cesar, se alzó con el título de Rey Vallenato Juvenil 2026, acompañado por Maicol David Watt Batista y Sebastián Andrés Ramírez Peña, interpretando con solvencia los aires tradicionales.

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El segundo puesto fue para Emmanuel Maestre Álvarez y el tercero para Richard José Sardoth Carillo. También sobresalieron como finalistas otros jóvenes acordeoneros, reflejando el talento emergente del género.

Laura Moreno, Reina Menor del Acordeón 2026

Laura Patricia Moreno Ortega, de 15 años y oriunda de Cúcuta, fue coronada Reina Menor del Acordeón 2026 tras una sólida presentación que incluyó una puya de su autoría. Estuvo acompañada por Moisés Jesús Castilla Mariano y Juan Esteban Ortiz Gutiérrez.

El segundo lugar lo ocupó Angie Daniela Corzo Carmona y el tercero María Juliana Díaz Martínez, en un certamen que reunió a 12 acordeoneras con destacadas actuaciones.

Canción inédita: 40 temas siguen en competencia

El concurso de Canción Vallenata Inédita sigue siendo protagonista en el festival, que rinde homenaje a grandes figuras del género. De 65 compositores participantes, 40 canciones avanzan en competencia tras una jornada que mostró la riqueza de los aires vallenatos.

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La participación de siete mujeres compositoras marcó la jornada por la calidad de sus propuestas, reafirmando la evolución y vigencia del vallenato como expresión cultural.