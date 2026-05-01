Más de 1.000 personas se movilizaron este 1 de mayo en Montería. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández.

Montería

Las autoridades informaron que cerca de 1.200 personas se movilizaron con normalidad este 1 de mayo en Montería, para conmemorar el Día Internacional del Trabajo. Más de 10 asociaciones sindicales marcharon por las calles del sur de la capital cordobesa, donde expresaron respaldo al candidato presidencial Iván Cépeda y su fórmula a la Vicepresidencia, Aida Quilcué.

“Apoteósica movilización, esto es espectacular, como el pueblo se ha volcado este primero de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera; pero principalmente, esta gran movilización ha dicho: gracias, Gustavo Petro, gracias por devolvernos la dignidad. Iván Cepeda será nuestro presidente”, expresó el fiscal de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), Ermen Martínez.

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Durante la jornada que inició a las 9:00 a.m. en la Plaza Roja del barrio P-5, sur de Montería, las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la actividad que finalizó en horas de la tarde en las instalaciones del Parque Recreacional Tacasuán.

“Tuvimos un dispositivo de seguridad de más de 300 hombres para garantizar que nuestros trabajadores pudieran expresarse con libertad en este día tan importante”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz.