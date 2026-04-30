Unidad de Búsqueda realizará intervención en cementerio del norte de Montería para ubicar 15 cuerpos

Montería

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) iniciará la intervención en el cementerio San José Nuevo Bosque de Mocarí, norte de Montería, donde realizaría acciones de prospección y recuperación en quince (15) lugares de interés forense, con la finalidad de recuperar igual número de cuerpos no identificados. La intervención en el camposanto se adelantaría del 4 al 13 de mayo de 2026.

“En esta acción humanitaria esperamos recuperar quince cuerpos no identificados que se presume pertenecen a personas que desaparecieron en el marco y contexto del conflicto armado colombiano. La idea es que toda la comunidad del norte de la ciudad, en especial del barrio Mocarí, pueda acercarse el 4, 7 y 12 de mayo, entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m. para que puedan registrar su solicitud de búsqueda”, informó el coordinador de la UBPD en Córdoba, Juan Carlos Zuleta.

Asimismo, la UBPD informó que durante estas labores “el cementerio permanecerá cerrado al público, solo se permitirá el ingreso a los sepelios y a las personas buscadoras que participen en las jornadas de atención”.

En Córdoba buscan a más de 3.000 personas reportadas como desaparecidas:

De acuerdo con la UBPD, Córdoba es el tercer departamento del Caribe colombiano con más reportes de personas desaparecidas, con una cifra de 3.498, por encima está Cesar con 4.635 y Bolívar con 3.643 casos.

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Reportes en Córdoba por municipios:

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