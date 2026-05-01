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01 may 2026 Actualizado 02:29

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Santa Marta

La Universidad llega a la Sierra Nevada de Santa Marta

Con esta iniciativa se busca ampliar oportunidades de superación y alejar a jóvenes de la violencia.

La Universidad llega a la Sierra Nevada de Santa Marta/ Alcaldía de Santa Marta.

La Universidad llega a la Sierra Nevada de Santa Marta/ Alcaldía de Santa Marta.

La Universidad llega a la Sierra Nevada de Santa Marta/ Alcaldía de Santa Marta.

Santa Marta

La educación superior comenzó a transformar la vida de cientos de jóvenes en la Sierra Nevada de Santa Marta con el inicio de la construcción del Multicampus Universitario de Buritaca. El proyecto permitirá que estudiantes de zonas rurales puedan acceder a programas universitarios gratuitos sin tener que abandonar sus comunidades, ampliando las oportunidades de formación y empleo en sectores históricamente afectados por el conflicto armado.

Desde junio de 2025, la Consejería de Paz, bajo el liderazgo de Jennifer del Toro, mantuvo un trabajo cercano con familias, jóvenes de la Sierra y sectores urbanos vulnerables, promoviendo el acceso a la educación superior como herramienta clave para prevenir el reclutamiento por parte de grupos armados ilegales.

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La iniciativa ya habilitó 1.300 cupos universitarios y contará con programas de varias universidades públicas. Además de acercar la educación a los jóvenes de la Sierra, el proyecto busca prevenir el reclutamiento por grupos ilegales y convertir la formación académica en una herramienta de desarrollo social y construcción de paz para las comunidades rurales de Santa Marta.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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