Santa Marta recibe buques de última tecnología que impulsan la transición energética

Santa Marta

Embarcaciones con tecnología enfocada en la reducción de emisiones y el cuidado ambiental coincidieron esta semana en el Puerto de Santa Marta. Entre los buques se encuentra el ARMADA, contratado por Petrobras para apoyar las operaciones del proyecto Sirius 2.

La embarcación, construida en 2023 y con bandera de Singapur, funciona como un laboratorio flotante capaz de analizar el fondo marino, las corrientes y las condiciones del agua para identificar posibles zonas destinadas a parques eólicos marinos y proyectos de gas, utilizando sistemas robóticos y tecnología no invasiva para reducir el impacto sobre los ecosistemas.

En otro de los muelles arribó el ECO TRAMONTANE, un portacontenedores de última generación, diseñado para disminuir hasta en un 50% las emisiones de dióxido de carbono durante el transporte de carga.

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La presencia de embarcaciones con tecnología de bajas emisiones posiciona al puerto como un punto para operaciones marítimas sostenibles y de última generación en Colombia y el Caribe.